В Слонимском районе «Ауди» на скорости 200 км/ч врезался в патрульную машину

Новости Беларуси. «Ауди» на огромной скорости буквально влетела в патрульную машину ГАИ на 45 километре автодороги «Барановичи – Гродно» вблизи деревни Новая Стража.

От удара патрульная машина «оторвалась» от земли. И, пролетев несколько метров, оказалась в кювете. Водитель «Ауди» поспешил скрыться.

Представитель отделения пропаганды и агитации УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

От удара патрульный автомобиль «оторвало» от земли и, пролетев несколько метров, выбросило с дороги в кювет, где машина опрокинулась на крышу. «Ауди» с разбитой предней частью стала скрываться в направлении районного центра. Очевидцы были шокированы происходящим. Многие поспешили оказывать помощь зажатым в салоне искореженной машины сотрудникам ДПС, к счастью никто из них серьёзно не пострадал.

Виновника аварии и пассажира «Ауди» задержали в одном из придорожных кафе. Парни, как ни в чём небывало, распивали спиртные напитки.

Представитель отделения пропаганды и агитации УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Представители «золотой молодежи» Слонима, работники одного из успешного предприятия этого райцентра, поначалу сделали вид, что не понимают, почему их задерживают. После раскаялись в содеянном, как и признали, что скорость движения «Ауди» до столкновения была более 200 км/ч.

Напомним, в феврале серьёзная авария с участием автомобиля «Ауди» произошла в Минске. Легковушка на большой скорости врезалась в автобус на перекрестке проспекта Победителей и улицы Мельникайте. Машину вынесло на разделительную полосу. Удар был такой силы, что водитель этой машины оказался на заднем сиденье, аккумулятор просто вырвало из авто. Он отлетел на 30 метров. У автобуса разбита передняя часть. По словам очевидцев, гонщик летел со скоростью 100 километров в час и пытался повернуть налево (смотрите видео).