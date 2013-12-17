В Минске под колеса иномарки попала пожилая женщина. С переломом ноги она доставлена в больницу

Новости Беларуси. Берегись автомобиля. Утром в Минске сбили пешехода. Под колеса иномарки попала пожилая женщина. Она переходила дорогу в тот момент, когда автомобиль поворачивал с улицы Клары Цеткин.

С переломом ноги пострадавшую доставили в больницу скорой помощи. А водителю теперь грозит серьезное наказание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Кузнецов, инспектор ДПС ОГАИ Московского района:

Обстоятельства данного ДТП еще будут выясняться, но, по предварительным сведениям, вина полностью водителя. Ему грозит вплоть до лишения права управлением транспортным средством.