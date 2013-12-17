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В Минске под колеса иномарки попала пожилая женщина. С переломом ноги она доставлена в больницу

17 декабря 2013 18:31
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Новости Беларуси. Берегись автомобиля. Утром в Минске сбили пешехода. Под колеса иномарки попала пожилая женщина. Она переходила дорогу в тот момент, когда автомобиль поворачивал с улицы  Клары Цеткин.

С переломом ноги пострадавшую доставили в больницу скорой помощи. А водителю теперь грозит серьезное наказание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Кузнецов, инспектор ДПС ОГАИ Московского района: 
Обстоятельства данного ДТП еще будут выясняться, но, по предварительным сведениям, вина полностью водителя. Ему грозит вплоть до лишения права управлением транспортным средством.

# Аварии # Авария в Минске

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