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Suzuki и бетономешалка столкнулись в Полоцке. Два человека – в реанимации

20 декабря 2013 09:59
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Новости Беларуси. В лобовом столкновении Suzuki и КАМАЗа пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля.

25-летний водитель Suzuki, житель города Миоры, получил травму живота, повреждение левого лёгкого. Он госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии. 37-летняя пассажирка Suzuki, которая находилась на заднем сидении, также доставлена в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
В результате ДТП в легковом автомобиле оказались заблокированы 2 человека (водитель и женщина-пассажир). Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента пострадавшие извлечены (деблокированы) из автомобиля и переданы бригаде скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «КАМАЗ» (бетономешалка) не пострадал.

Несколько дней назад на минской кольцевой образовалась огромная пробка. Причиной стал опрокинувшийся «КАМАЗ». Водитель не учёл погодные условия и, как следствие, не справился с управлением. Мужчина объяснил, что пытался затормозить, когда грузовик занесло на мокром асфальте. Бетономешалка ударилась об ограждение и упала на бок (смотрите видео).
 

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