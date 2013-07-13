13 июля в лечебных учреждениях Бреста остаются четверо пострадавших в аварии под Ковелем

Новости Беларуси. 13 июля в лечебных учреждениях Бреста остаются четверо пострадавших - одна женщина и трое детей, среди которых две девочки и мальчик - 15, 14 и 11 лет. Их состояние медики расценивают как тяжелое. Некоторых подростков забрали родители.

Напомним, ДТП произошло в четверг утром в Волынской области Украины. Туристический автобус, который вез группу белорусских граждан в Болгарию, столкнулся с рейсовым автобусом. 8 человек погибли, среди них один белорусский ребенок, 30 пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.