В результате аварии в Минске пострадали 2 человека. Водителю грозит 7 лет за пьяное вождение

Новости Беларуси. 7 лет за пьяное вождение — столько грозит виновнику резонансного ДТП в Минске. Впервые в столице дело возбуждено на основании поправок, внесённых в «водительскую» статью Уголовного Кодекса. Ими предусмотрено лишение свободы за «пьяные» ДТП, в которых люди получили тяжёлые травмы.

Первым, кто может оказаться за решеткой, стал водитель легковушки, врезавшийся во вторник в дерево на улице Толбухина. Пострадали двое его пассажиров, один из них - до сих пор в больнице. Водитель был сильно пьян, ещё 5 лет назад его лишили прав, он уже был судим. Теперь — взят под стражу.

Впрочем, на скамье подсудимых может оказаться и виновник сегодняшнего ДТП в Минске. В 2 часа дня пьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе и скрылся. Благодаря тому, что номера его машины запомнили свидетели, он был задержан. Медицинская экспертиза выявила у него в крови около 1,5 промилле алкоголя. Пострадавшие в ДТП находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.