Новые правила техосмотра в Беларуси

Новости Беларуси. Техосмотр по новым правилам. Уже сегодня в порядок прохождения этой процедуры вводятся изменения. В Белтехосмотре заявили, что ничего глобального не произошло. Там лишь поддержали инициативу Министерства природы, и, как следствие, привели нормы техосмотра в соответствие с вышедшими стандартами. Например, все бензиновые и дизельные авто разделят на экологические классы. А для автомобилей такси ужесточат требования к внешнему виду.

Александр к сегодняшнему техосмотру готовился дольше, чем обычно. Больше времени ушло и на саму процедуру. Основные изменения коснулись именно таксистов: безопасность и комфорт пассажиров. Теперь проверяют обивку салона, состояние сидений, пассажирские двери. Ужесточились требования к внешнему виду и комплектации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Грек, водитель такси:

Ну, конечно, это же наше лицо: какая машина, какой внешний вид. Я только за.

Юрий Космович, начальник диагностической станции:

Жестче будут проверять требования, касательно дополнительного оборудования и комплектации транспортного средства: опознавательный фонарь, желтые полосы, отличительный знак обслуживания. Это в простонародье, можно сказать, что шашечки.

Установлены и новые требования к экологичности двигателей. Теперь автомобили будут классифицировать, в зависимости от вредного воздействия на окружающую среду. При новой регистрации или покупке машины у дилера в техпаспорт запишут класс. Что-то вроде европейских стандартов двигателя: Евро-3 или Евро-4. От самого низкого - первого до самого высокого - пятого. Всех у кого специальной отметки в техпаспорте нет, приравняют к первому классу.

Юрий Тарасик, водитель:

Ну, наверное, все-таки оправдано. Все-таки надо бороться за чистоту.

Михаил Волков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Прежние стандарты действовали еще со времен Советского Союза. И, конечно, это изменение в правильно направлении – это шаг в правильном направлении. Поскольку забота об окружающей среде – это основная, наверное, задача любого государства. И мы не первые в этом отношении. Эти требования действуют практически во всех европейских странах. Поэтому принятие этих решений и изменений соответствует всем необходимым требованиям и нормам.

Параметры тоже изменились. Если раньше был единый норматив по содержанию СО в выхлопных газах, то сейчас он дифференцирован. Потенциально 80% авто в Беларуси пока не имеют классификации, а значит приравниваются к первому классу. На холостых оборотах этот показатель с 1,5 процентов снизился до 3,5. Чем выше присвоят классификацию, тем жестче требования.

Коснутся новые правила владельцев квадрациклов и мопедов. Регистрации они подлежат с 2011 года, теперь же закрепили и нормы прохождения ТО.