В Польше трое белорусов погибли в ДТП. За жизнь 2-летнего малыша борются врачи

Новости Польши. Авария на объездной дороге Лодзи, на съезде в направлении Познани унесла жизни трёх белорусов. Среди погибших – два программиста, работавшие в немецком представительстве белорусской ІТ-компании во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщают польские информагентства, автомобиль с белорусскими номерами влетел в бетонный забор и загорелся. По предварительной версии, водитель уснул за рулём. По информации Gazetа Łodź, документы, найденные на месте трагедии, свидетельствуют о том, что в автомобиле Subaru находились двое мужчин – 31 и 34 года, в также 34-летняя женщина.

Родственники уже прибывают в Польшу. Завтра пройдет процедура опознания тел. После этого будет решаться вопрос об их отправке на родину.

Двухлетний ребёнок, находившийся в салоне, чудом остался жив: в момент ДТП его выбросило из машины. За жизнь малыша борются польские врачи. Его состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.

Алексей Зеленко, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Республике Польша:

На месте происшествия были найдены паспорта граждан Беларуси: двух мужчин 1978 и 1981 годов рождения и одной женщины 1978 года рождения.

Ребенок был доставлен в отделение интенсивной терапии Центра здоровья Матери-польки в городе Лодзь. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое и затрудняются делать какие-либо прогнозы.

Полицией проводится расследование. Окончательные результаты расследования неизвестны. Однако среди версий, которые рассматривает полиция, это то, что водитель заснул за рулем либо не справился с управлением при совершении маневра.

Родственники погибших прибывают в Польшу и завтра утром начнется процедура опознания, после установления личностей погибших, посольство окажет необходимое содействие при оформлении документов для транспортировки тел в Беларусь.

Пострадавший в аварии 18 ноября в Польше белорусский ребенок скончался.