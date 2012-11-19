После гибели школьника под колесами Porshe Cayen камерами видеонаблюдения оснастят школы, детские сады и колледжи

Новости Беларуси. Как сделать школьную территорию максимально безопасной? Об этом 19 ноября шла речь на внеочередном заседании комиссии по организации дорожного движения в столице. Выводы сделаны. По факту аварии на территории школы во Фрунзенском районе привлечены к ответственности должностные лица, приняты кадровые решения. Дело передано в следственный комитет.

Таукже принято решение, в Беларуси камерами видеонаблюдения оснастят школы, детские сады, колледжи и аварийно-опасные места. После проверки средних учебных заведений из почти 250 не безопасными признаны 180. В школы и администрации районов направлены предписания с требованиями в ближайшее время исправить ситуацию: где необходимо, установить шлагбаумы и заграждения от транспорта.

Руководство учебного учреждения признается, от родительского авто-ралли по утрам устали давно. Теперь предприняли решительные меры —установили шлагбаум. А такие предупреждения будут каждый день развешивать на стеклах назойливых машин.

Ольга Паршина, заместитель директора средней школы №208:

Развесили объявления, о том, что стоянка на территории школы запрещена.

Владимир Щербо, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Конечно, серьезное внимание обратить и на ремонт ограждений, где-то замене, где-то установке. Потому что при строительстве школ 90-2000 годов практически целыми микрорайонами отсутствовали ограждения школ, это были такие проектные решения. Здесь надо межведомственного взаимодействия поправлять ситуацию, навести порядок.

Дело, уверены специалисты, не только в ограждениях, но и в безнаказанности автовладельцев. За четыре дня госавтоинспекторы возле школ зафиксировали полтысячи нарушений правил дорожного движения. Принято решение возле таких объектов ограничить скорость до 5 километров час. Фиксировать нарушения будут камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В каждой школы установим, пусть запись работает. Этого будет достаточно. Если заехал под знак, иди, дорогой товарищ, сюда. На основании этих материалов. Закон позволяет затем на основании этих видеоматериалов оштрафовать этого водителя, который не послушал директора школы? Позволяет. К работам приступить немедленно. Где шлагбаум, где калитку сделать.

Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ Мингорисполкома:

На местных проездах скорость – не более 5 километров в час. В ближайшее время будет проведена инвентаризация тех знаков, которые существуют у школ сегодня и они будут заменены на те, которые мы сегодня обозначили.

Будут разработаны маршруты безопасного движения к школе. Подготовят и специальный курс для родителей. Ведь хотим мы этого или нет, дети повторяют за взрослыми. Например, как в этой ситуации — когда на красный свет переходит пенсионерка, а за ней - школьница.

До декабря все учебные заведения должны завершить работу над ошибками. провести оперативные мероприятия, чтобы путь к школе стал безопасным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.