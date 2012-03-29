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В Могилеве иномарка с водителем без удостоверения и 3 пьяными пассажирами врезалась в столб. Водитель погиб

29 марта 2012 10:39
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Новости Беларуси. Могилевские правоохранители выясняют причины аварии, в которой погиб водитель иномарки. Машина этой ночью врезалась на полном ходу в столб. Трое пассажиров были доставлены в больницу. Все они в момент ЧП были в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, 34-летний водитель сел за руль, не имея удостоверения и документов на авто. На повороте в городе он не справился с управлением и машина съехала в кювет, а затем врезалась в опору линии электропередач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувший год в Могилевской области произошло порядка 800 ДТП. Каждое шестое - по вине нетрезвых водителей.

# Аварии # авто # Авария в Могилеве # Фотофакт

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