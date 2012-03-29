В Могилеве иномарка с водителем без удостоверения и 3 пьяными пассажирами врезалась в столб. Водитель погиб

Новости Беларуси. Могилевские правоохранители выясняют причины аварии, в которой погиб водитель иномарки. Машина этой ночью врезалась на полном ходу в столб. Трое пассажиров были доставлены в больницу. Все они в момент ЧП были в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, 34-летний водитель сел за руль, не имея удостоверения и документов на авто. На повороте в городе он не справился с управлением и машина съехала в кювет, а затем врезалась в опору линии электропередач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувший год в Могилевской области произошло порядка 800 ДТП. Каждое шестое - по вине нетрезвых водителей.