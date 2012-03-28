Новости Беларуси. О том, что Ситуация на белорусско-польской границе нормализуется, но очереди на въезд в Беларусь в пункте пропуска «Кузница-Брузги» сохраняются сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Протест польских перевозчиков длился накануне 12 часов. Водители были недовольны медленной работой в своих терминалах. Сегодня утром в пункте пропуска «Кузница» с польской стороны стояло 400 грузовиков, в Берестовице – 100, в «Козловичах» – 250, и это обычный показатель в последнее время.

Нормализовалась ситуация и на литовской границе. В Медининкае въезда в Беларусь ожидают 60 грузовых машин. Накануне было в 10 раз больше. На выезд очереди сохраняются. Это связано с отсутствием ограничений в Литве и Латвии на ввоз топлива. Водители стараются въехать с полным баком в Евросоюз, где стоимость дизтоплива в два раза выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.