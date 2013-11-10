В ноябре на дорогах Беларуси в вечернее время происходит около половины всех ДТП. Как обезопасить себя в темноте?

Новости Беларуси. Последний месяц осени уже давно сыскал себе дурную славу. Недаром на Руси его прозвали Ноябрь – чернотроп. Именно в это время значительно возрастает количество аварий. Из-за ранних сумерек видимость на дорогах ухудшается, появляется первая наледь. Нередко участниками аварий становятся пешеходы, особенно без фликеров.

Чип в правилах дорожного движения не разбирается, зато их хорошо знает его хозяйка. Например, что вешать фликер на домашнего питомца необязательно. Однако девушка предпочитает обезопасить во время вечерних прогулок не только себя, но и своего любимца.

Лилия Шестовская:

Сейчас очень рано темнеет, и мы купили ему специальные фликеры, которые наклеиваются. То есть мы можем менять одежку и менять фликеры. Себя, конечно же, я тоже не обделила.

К сожалению, далеко не все пешеходы в Витебске такие же дисциплинированные. А ведь каждый из них обязан обозначать себя фликерами, если движется по краю проезжей части. Причем неважно, освещен этот участок дороги или нет.

Житель Витебска:

Фликер – это хорошее дело. Он подсказывает водителю очень издалека.

В ноябре количество ДТП с участием пешеходов возрастает. Причин тому множество – ранние сумерки, дождливая погода, скользкая дорога. За отсутствие фликеров при таких обстоятельствах грозит солидный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Наследников, инспектор дорожно-патрульной службы батальона ДПС ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Штрафные санкции на сегодняшний день – от 1 до 3 базовых величин. Если же пешеход находится в состоянии алкогольного опьянения, штрафные санкции возрастают от 3 до 5 базовых величин.

Вплотную безопасностью дорожного движения в Беларуси занялись в 2006 году. Тогда по поручению Президента разработали концепцию. Ее цель – снизить человеческие потери в результате ДТП не менее чем на четверть. Ставку сделали на световозвращающие элементы. Масштабная социальная кампания в СМИ дала результаты. Пешеходы и велосипедисты с фликерами хорошо видны и в городе, и на загородных трассах.

Тех же, кто пренебрегает подобными мерами защиты, водители порой замечают слишком поздно. Так, ровно год назад в Витебском районе пожилые мужчина и женщина ночью рискнули перейти проезжую часть в неустановленном месте и погибли. Водитель авто попросту не успел затормозить.

Водитель:

Мы едем из Минска. Велосипедисты и пешеходы не обозначают себя, и очень тяжело. Мокрый асфальт скрадывает свет, очень плохо видно людей. Очень опасно.

Мировой опыт показал: в странах, где людей обязали носить световозвращающие элементы, количество ДТП с участием пешеходов существенно снизилось. Такая же картина и в Беларуси. За последние шесть лет количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или пострадали пешеходы, снизилось практически в два раза.