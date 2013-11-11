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В США пикап с пьяным водителем врезался в дерево и загорелся. Погибли 3 человека, в том числе 16-летний подросток

11 ноября 2013 07:17
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Новости США. В ДТП с участием пьяного водителя в США погибли три человека, в том числе 16-летний подросток. Две 17-летние девушки госпитализированы в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в американском штате Северная Каролина. По предварительным данным, водитель пикапа попытался на большой скорости миновать пост дорожно-патрульной службы, в итоге не справился с управлением и врезался в дерево. Машина, в которой находилось пять человек, от удара загорелась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полиции предполагают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

# авто # Авария в США

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