В США пикап с пьяным водителем врезался в дерево и загорелся. Погибли 3 человека, в том числе 16-летний подросток

Новости США. В ДТП с участием пьяного водителя в США погибли три человека, в том числе 16-летний подросток. Две 17-летние девушки госпитализированы в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в американском штате Северная Каролина. По предварительным данным, водитель пикапа попытался на большой скорости миновать пост дорожно-патрульной службы, в итоге не справился с управлением и врезался в дерево. Машина, в которой находилось пять человек, от удара загорелась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полиции предполагают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.