В минском микрорайоне Курасовщина ветром откинуло металлическую палатку прямо на припаркованные авто. 5 из них разбиты

Новости Беларуси. Отголоски стихии. Ураган прошелся накануне по Минску. Разгулялся вихрь ненадолго, впрочем, и пары минут хватило для того, чтобы непогоду запомнили надолго. Так, в столичном микрорайоне Курасовщина ветром откинуло металлическую палатку. И прямо на припаркованные машины. Пять из них разбиты. Сейчас автовладельцы выясняют, как компенсировать ущерб.

Этот ураган они забудут нескоро. Страшный грохот и не менее страшная картина за окном: пять припаркованных автомобилей под грудой металла. Пустое летнее кафе в прямом смысле упало с неба.

По мятой траве легко определить, где стояла палатка еще сутки назад. Сейчас от этого места ее отделяет не менее 20 метров. И это -расстояние полета. Вырванные крепления, искореженное железо... Сложно представить, что конструкцию весом не менее трех сотен килограмм подняло в воздух, как пушинку. На несколько метров. Все произошло на глазах строителя Андрея. Мужчина признается, такого не то, что в жизни, в кино не видел.

Андрей Рыжик:

Поддуло под палатку, ее подняло на метров 6-7, упала на машины, потом еще на стекло.

Едва оправившись от шока, владельцы принялись звонить в милицию....

Виктор Собиров, потерпевший:

Милиция приехала, составили протокол. В течение 10 дней надо ждать, пока идет проверка, а потом обращаться в суд...

Машины не находились в движении, стало быть, и случай не страховой.

Артем Цыбулько, инспектор агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Подается заявление в суд на владельца данного тента, который повредил транспортные средства, и в судебном разбирательстве уже решат, кто виноват.

А кто в ответе за злополучную палатку вопрос интересный и... пока открытый. Как утверждает администрация кафе, конструкция взята в аренду у немецкой фирмы, а установкой занимались и вовсе третьи лица.

Даниил Голующий, управляющий кафе:

Все пострадали. Пострадал я. Пострадала компания, пострадали жильцы.

В ситуации, где проще сослаться на форс-мажор, по-прежнему остается много вопросов.

Лидия Овчинникова, пострадавшая:

Вот эти гвозди, они загнали их в землю, вы представляете, на них даже грунт еще виден!

Ошибка при монтаже или роковая стихия? Уже завтра металлическую конструкцию уберут, а фирма-собственник начнет внутреннее расследование, дабы не допустить такого в дальнейшем. Ведь уже сейчас стороны сходятся в одном: все могло закончиться куда печальнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.