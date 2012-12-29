В Минской области в 2013 году будет возведено более 20 объектов придорожного сервиса

Новости Минской области. Реализацию государственной программы дороги Беларуси обсудили на заседании Облисполкома.

Сегодня в Минской области работает более 150 точек общественного питания, 13 кафе более чем на 300 мест появились в этом году, в том числе на международных трассах. В ближайшее время все придорожные объекты будут принимать безналичный платеж. К тому же, меню на всех точках общественного питания будет и на иностранном языке.

Накануне Чемпионата мира по хоккею вблизи магистралей можно будет приобрести и памятные сувениры, в том числе с символикой главного ледового события 2014 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Матюк, генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр»:

В этом году мы построили 4 добротные стоянки первого уровня с малыми архитектурными формами и теплыми туалетами, это на дороге М-6, километр 57 и 32, и на дороге М-4, 101 километр право и лево.

Татьяна Абляк, начальник Управления торговли и обслуживания Облисполкома:

У нас 95 объектов общественного питания оснащены терминальным оборудованием, то есть любой покупатель может рассчитаться пластиковой карточкой, 37 субъектов хозяйствования подали заявки в банк. Я думаю, что в 2013 году эта работа у нас будет завершена. Кроме того, у нас 110 объектов имеют меню на иностранном языке для того, чтобы любой зарубежный гость мог спокойно заказать себе блюдо, и эта работа будет так же продолжена. Наша цель в 2013 году – чтобы все объекты были обеспечены меню на иностранном языке.