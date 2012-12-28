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Сотрудники минской ГАИ раздали алкотестеры и зеленых змеев

28 декабря 2012 17:21
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Новости Минска. Новый год – без зеленого змия. Стражи дорог провели необычную акцию. Ноу-хау для профилактики езды под градусом: в преддверии праздника бороться с нетрезвыми водителями стражи дорог решили креативно.

Взмах жезлом – и столичных автомобилистов люди в форме встречали с улыбками и новогодними пожеланиями. А вместо штрафов – полезные подарки и сувениры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобилисты:
Конечно, приятно. Внимание обращают. Главное, чтобы меньше людей в нетрезвом состоянии ездили за рулем.
Я считаю, что алкоголь и водительское удостоверение – это вещи совершенно несовместимые.

Сотрудник ГАИ:
Данную акцию мы придумали неспроста. Зеленый змей, как в народе говорят, если человек употребил спиртные напитки, то его посетил зеленый змей. Так вот мы с таким напоминанием, чтобы этот змей оберегал водителей от необдуманных поступков, был своеобразным талисманом. Плюс такой вот еще алкотестер.

# ГАИ

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