Новости Беларуси. В Минске впервые в 2012 году суд конфисковал автомобиль у таксиста-нелегала. Минчанин действительно получил по заслугам. С 2008 года его четыре раза привлекали к административной ответственности в виде штрафа. Правда, возить пассажиров легально он так и не стал. Игра в шашечки с налоговыми службами закончилась конфискацией автомобиля.

Елена Козырская, заместитель начальника инспекции МНС по Минску:

Ведется работа и предупредительного характера. За текущий период составлено 43 предупреждения физическим лицам, которые впервые совершили нарушение данного характера.

Законодательство достаточно сурово по отношению к перевозчикам, уклоняющимся от уплаты налогов. Размер штрафа может составлять до 100 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как же бороться с нелегальными перевозчиками? И как выйти на их след? Вместе с налоговыми и транспортными службами съемочная группа СТВ отправилась на поиски таксиcтов-нелегалов.

Центр города, район Комаровского рынка. Выбираем такси с минимальным количеством опознавательных знаков, без привычных «шашечек» на крыше. Мы, люди, конечно же, приезжие, в столице совсем не ориентируемся, поэтому и соглашаемся на первую предложенную стоимость поездки. Включать таксометр водитель не собирается – его просто нет в салоне автомобиля. Говорим о погоде, пробках на дорогах. А теперь, зеленоглазое такси, притормози.

Водитель уверяет: 15 лет работал официально в службе такси. Сейчас решил заняться перевозками самостоятельно, только вот оформление документов для регистрации ИП затянулось. Вот и решил пока обойтись без них.

Где водитель следующего такси неизвестно. Узнав, что его пассажиры – представители налоговой службы, мужчина остановил автомобиль прямо посреди проезжей части. Выбросил деньги в окно и убежал.

Сотрудник налоговой инспекции по Минску:

Водитель скрылся. Сейчас будут проводится его розыски. Дальше установим личность и будем продолжать административный процесс.

«Подтаксовывать» на улицах города, не имея соответствующих документов, выгодно до поры до времени. Ведь в конечном счете водитель-нелегал рискует не только получить штраф, но и вовсе лишиться автомобиля.