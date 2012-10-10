На каких улицах Минска работает «зеленая волна» и как в нее попасть?

Одни считают, что «зеленой волны» в Минске не существует, другие путают волну с коридором. Что же такое «зеленая волна» и как ее «поймать» водителям в столице?

Денис Михневич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Под «зеленой волной» понимается согласованное управление светофорными объектами с целью уменьшения количества остановок транспорта.

Сегодня «зеленая волна» существует в Минске на проспектах Пушкина, Независимости, Победителей, Машерова и Партизанском, а также на улицах Кижеватова, Орловской, Богдановича, Кальварийской и Притыцкого.

Денис Михневич, старший инженер отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

К концу года планируется оптимизация «зеленой волны» на проспекте Дзержинского, улицах Бобруйской, Аранской, Могилеской, Якуба Колоса, а также на Логойском тракте.

Кстати на улицах, где работает «зеленая волна», будут установлены электронные табло, которые будут подсказывать, с какой скоростью двигаться на конкретном участке.

А чтобы попасть в «зеленую волну», нужно помнить о двух правилах. Первое – все участники движения должны двигаться с примерно одинаковой скоростью. Второе – чем позже вы попали на зеленый сигнал светофора – тем быстрее вам следует двигаться, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».