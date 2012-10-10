В Минске сбили пьяного велосипедиста на третьей полосе

Новости Минска. Велосипедист пренебрег правилами дорожного движения и угодил под колеса «Опеля». Наезд случился на перекрестке Пономаренко - Гурского. Велосипедист — мужчина 42 лет - получил тяжелые травмы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Очевидцы утверждают, что до этого нарушителя чуть не сбил другой автомобиль.

Валерий Мосенза, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Со слов свидетелей данный велосипедист вел себя неадекватно, о чем свидетельствует даже нахождение его на третьей полосе. Конкретно не имеется сведений о степени его физического состояния. На момент беседы от данного гражданина исходил запах алкоголя.