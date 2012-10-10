Как отразится введение скоростных трасс на культуре вождения белорусов?

На одном из недавних совещаний у главы государства председатель Брестского облисполкома Константин Сумар предложил увеличить разрешенный скоростной режим на республиканских трассах. Будем ли мы ускоряться? Поговорим.

Как водитель я двумя руками за увеличение скоростного режима. Конечно, там, где это возможно! Взять, к примеру, трассу Минск-Держинск - по три полосы в каждую сторону! При главной задаче этого участка обеспечить максимальный пропуск авто на въезд и выезд из Минска, скоростной режим в 90 км\ч вряд ли этому способствует. Да и по остальным белорусским дорогам рациональных предложений, как у обычных граждан, так и у специалистов из Госавтоиспекции предостаточно.

Владимир Бируля, старший инспектор управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

Повышая скоростные режимы, мы повышаем производительность участка дороги. В общем-то, именно того показателя, ради которого автодорога и строилась. Но это повышение производительности должно быть напрямую увязано с безопасностью движения. И здесь основные мероприятия - проведение реконструкций дороги и доведение ее параметров до первой технической категории. Все эти мероприятия были заложены в проектную документацию и уже внедрены при реконструкции автодороги М-4 «Минск-Могилев».

Водитель 1:

Если дорога хорошая, как Брестская или Могилевская, то, я думаю, 120 км/ч это нормальный скоростной режим.

Водитель 2:

Не стоит, 100%. Потому что мы к этому еще не готовы.

Водитель 3:

Я думаю, на кольцевой можно скорость увеличить, там пешеходов мало. А то как-то 90 км/ч - маловато.

Водитель 4:

К этому вопросу нужно подходить грамотно, взвешенно. Я бы мог назвать несколько участков, где нужно увеличить скоростной режим, но что касается кольцевой, то однозначно нет.

Однако не все так радужно. Как гражданин я категорически против увеличения допустимой скорости. При этом главным аргументом является обеспечение безопасности.

Во-первых, согласитесь, мы имеем проблемы с культурой вождения! Обратите внимание: когда едете по минской кольцевой, вы вряд ли заметите, чтобы кто- то, согласно ПДД, не перестраиваясь, катил по первой полосе, даже если она свободна. В основном все едут по средней, а некоторые занимают третью - и ни за что не уступят. А ведь на дорогах действует главный принцип «прими правую полосу»!

А в городе сколько случаев мелких ДТП и наездов? Вчера вечером во дворе сработала сигнализация на каблучке! Мелкая авария, водитель красного «Ниссана» cдавал назад и столкнулся бампер в бампер с другим автомобилем. При этом, не выходя из машины, уехал с места! А ведь оставление места ДТП может стоить до 2,5 миллионов рублей. Но дело даже не в деньгах. Сегодня ты нашкодил, а завтра тебе оторвут бампер и уедут.

Не перестают возмущать хамство и подрезание на дорогах! Совсем свежий случай. Буквально позавчера абсолютно недопустимое поведение водителей на дороге в Минске зафиксировал видеорегистратор. Убежден, что многие уже насладились этим кино в интернете. Один устроил «игры в шашечки» с выездом на встречную полосу и нервными перестроениями. В ответ шокированные водитель и пассажир автомобиля, чуть не пострадавшего в этой истории, решили повоспитывать столичного «шумахера» кулаками.

Водители:

Подрезают на дорогах. Нарушают скоростной режим, сплошную линию пересекают. Дорожный этикет соблюдают где-то 40% водителей, 60% не соблюдают.

Некоторые скажут: «А можно ли перевоспитать водителя?» Можно! Ведь не сразу, но научились мы пропускать на зебре пешеходов. Вспомните лет 5-10 назад - такого и в помине не было. Приняли решение, ввели штрафы, ГАИ поработало не год и не два, но вошло в привычку у белорусских водителей дорогу пешеходам уступать. А значит, безопасность на улицах возросла. ДТП с наездом на пешеходов стало меньше.

Тот же скоростной режим возьмём. Перевоспитание «гонщиков» уже началось – фотофиксаторы на Олимпийке и улицах Минска и «письма счастья» заставляют притормаживать даже самых лихих. Правда, как только авто покидает поле видимости радаров, водители снова жмут на газ.

И все-таки дело сдвинулось с мертвой точки, вопрос остается за количеством приборов.

Согласитесь, проблема безопасности это еще сами белорусские дороги и развязки. Государственной программой «Дороги Беларуси 2006-2015» предусмотрена реконструкция и модернизация дорог от Минска к областным городам, и строительство объездных дорог вокруг населенных пунктов.

Совсем свежий пример - Могилёвская трасса. Отличная ведь трасса может быть. Но! Пешеходные переходы! Отсутствие ограждений! Развязки! Да что говорить, тот, кто каждый день выезжает из Уручья в центр на проспект, каждый раз вспоминает того специалиста, кто придумал этот рискованный выезд без разгонной полосы!

В-третьих, вопрос увеличения скоростного режима сталкивается с информационным обеспечением трасс. Указатели ставятся не за километр или 500, 300 метров, а в непосредственной близости от съезда и, не зная трассу, нужный тебе поворот, проехать и не помешать другим - проще простого. А разметка! Даже если весной она нанесена, не факт, что после ремонта или посыпки гравием её восстановят. Так и ездим, чувствуя интуитивно, на каком расстоянии разъехаться со встречным авто. Особенно трудно в сумерки и ночью. А вы говорите, скорость увеличивать.

Ещё одна проблема - обслуживание и ремонт дорог. У многих белорусских водителей претензии к дорожникам: мало информации, низкое качество работ, а зимой песок и гравий, которые летят в стекла.

С одной стороны как водитель я хотел бы ехать быстрее, но как гражданин, как отец понимаю, что главное на дороге - безопасность! А при нашей культуре вождения, при наших дорогах говорить слишком рано об увеличении скоростного режима.

Несмотря на то, что с увеличением размера минималки значительно выросли штрафы за превышение скорости: до 20 км/ч — до 100 тысяч, от 20 до 30 км/ч — от 100 до 300 тысяч, больше 30 км/ч — от 300 тысяч рублей до миллиона, количество нарушений скоростного режима не стало меньше. Наказание рублем за несоблюдение скоростного режима на дорогах - мера действенная и эффективная лишь для тех, кто этот рубль зарабатывает тяжким трудом. Всегда найдутся лихачи, а значит, потенциальные убийцы на дорогах.

Поэтому поднимать или не поднимать скорость – от этого решения зависят жизни. Убежден: нам еще не время ускоряться. Нам еще многому надо научиться.

Меня зовут Павел Кореневский, до свидания!