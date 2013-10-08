В Минске водитель за рулем автобуса потерял сознание и врезался в осветительную мачту. 11 человек ранены

Новости Беларуси. Водитель автобуса в Минске потерял сознание, машина врезалась в осветительную матчу. Произошло это на проспекте Дзержинского накануне вечером. Автобус следовал по маршруту № 96.

В результате происшествия 11 человек получили травмы, в основном – ушибы. Водителю (39-летнему мужчине), по словам пассажиров, стало плохо за рулем.

Однако все обстоятельства произошедшего еще уточняют. Ждут результатов медэкспертизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло здесь на перекрестке проспекта Дзержинского и проспектом Любимова и улицей Космонавтов. 96 автобус, причем полный пассажиров (время было — вечерний час пик), следуя по маршруту, вдруг резко стал уходить на скорости в сторону обочины. И в конце-концов врезался вот в этот столб.

От остановки автобус отъехал всего 300 метров. Эти снимки сделали прохожие, которые случайно оказались на месте ЧП. Выбираться из салона пассажирам пришлось через аварийные выходы, разбив окно.

Евгений Булва, пострадавшая:

Я была в середине салона, готовилась к выходу, и тут автобус немножко затрясло. Такое ощущение, что он съехал на гравийную дорогу. Тут резкий толчок. Все попадали. Женщины очень кричали, потому что испугались.

Травмы различной степени тяжести в результате столкновения получили 15 человек. В основном порезы и ушибы. Одна пассажирка серъезно травмировала позвоночник. По словам очевидцев, скорая помощь на место приехала быстро. Госпитализация понадобилась восьмерым.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии минской городской клинической больницы скорой помощи:

У всех восьми травмы различной степени тяжести, в основном нетяжелые, преимущественно ушибы мягких таканей и легкая черепно-мозговая травма. На данный момент 6 человек находятся на лечении в разных отделениях клиники хирургического профиля. Состояние их удовлетворительное.

На месте ДТП работала следственная группа. Одна из главных причин случившегося: водитель потерял сознание. Причем, по неподтвержденной информации, утром он сдавал кровь. В таком случае садиться за руль ему было запрещено.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Московского района:

Водитель автобуса пояснил, что при выезде на маршрут он чувствовал себя хорошо и не испытывал каких-либо недомоганий. В процессе движения на автобусе потерял сознание, у него потемнело в глазах, и дальше он ничего не помнит.

Водитель также был госпитализирован с места дорожно-транспортного происшествия. На данный момент он уже пришел в сознание.

Сейчас причины произошедшего уточняются. Если пассажиры обратятся в суд за возмещением ущерба, выплатить компенсацию обязан будет автобусный парк.