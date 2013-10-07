В Минске снимается с маршрута автобус 198э, просуществовавший чуть больше месяца

Новости Беларуси. Автобус номер 198э снимается с маршрута. Экспресс, соединяющий микрорайон Сокол и центр столицы, просуществовал чуть больше месяца. Его открыли 2 сентября в качестве эксперимента.

Прямой автобус, доставляющий жителей микрорайона в 3 центральную районную и 3 детскую поликлинику оказался маловостребованным. За это время он перевез всего 150 пассажиров.

Как и раньше, добраться из микрорайона Сокол в медицинские учреждения можно с пересадками, воспользовавшись автобусными маршрутами 93 и 112с, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.