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В Минске снимается с маршрута автобус 198э, просуществовавший чуть больше месяца

07 октября 2013 21:08
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Новости Беларуси. Автобус номер 198э снимается с маршрута. Экспресс, соединяющий микрорайон Сокол и центр столицы, просуществовал чуть больше месяца. Его открыли 2 сентября в качестве эксперимента. 
 
Прямой автобус, доставляющий жителей микрорайона в 3 центральную районную и 3 детскую поликлинику оказался маловостребованным. За это время он перевез всего 150 пассажиров. 
 
Как и раньше, добраться из микрорайона Сокол в медицинские учреждения можно с пересадками, воспользовавшись автобусными маршрутами 93 и 112с, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
# авто # Общественный транспорт

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