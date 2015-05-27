В Минске водитель микроавтобуса потерял сознание и выехал на встречку, зацепил внедорожник и врезался в легковушку

Новости Беларуси. Специалисты выясняют причины серьезной аварии в центре Минска. 27 мая утром на проспекте в районе площади Независимости водитель микроавтобуса потерял сознание и выехал на встречку. Там он сначала зацепил внедорожник, а затем врезался в легковушку.

Удар был такой силы, что женщину, которая была за рулем последней машины, из салона пришлось доставать спасателям. Она госпитализирована с переломами ног.

Несмотря на масштаб ДТП, серьезно никто больше не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, один из которых – это внедорожник, который получил незначительные механические повреждения, а также две другие иномарки (микроавтобус и легковой автомобиль), между которыми произошло лобовое столкновение. Из легкового автомобиля пришлось деблокировать женщину-водителя, которая, предварительно, с переломом обеих ног доставлена в больницу. Также в легковушке находились двое пассажиров, которых осматривают медики на предмет получения травм. Водитель микроавтобуса покинул салон самостоятельно. Предварительно, получил ушиб грудной клетки, его также осматривают медики на предмет госпитализации.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса страдает сахарным диабетом и ему стало плохо в дороге. Мужчина пояснил, что он видел, что задел внедорожник, и хотел остановиться. Но потерял сознание, после чего и выехал на встречную полосу.

Из-за аварии в утренний час пик на оживленном проспекте в районе площади Независимости образовалась приличная пробка. Сейчас движение уже вошло в нормальный ритм.