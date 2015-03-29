Прямой эфир

В Минске внедорожник после ДТП вылетел с дороги и повис на сломанном дереве: два человека пострадали

29 марта 2015 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 29 марта внедорожник врезался в маршрутку. Удар был такой силы, что машина вылетела за пределы дороги и повисла на сломанном дереве. ДТП произошло днем на площади Казинца. Пострадали два человека — пассажир и водитель кроссовера. Последний получил серьезные травмы и его госпитализировали в больницу скорой помощи. 

В маршрутке никто не пострадал. Сейчас обстоятельства аварии выясняются. По предварительной версии, водителю внедорожника стало плохо, поэтому он не сумел затормозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Абрамушин, старший инспектор ДПС Октябрьского РУВД Минска:
Наезд произошел перед остановкой, рядок с павильоном остановочным, где в тот момент находились люди. По счастливой случайности транспортное средство в их сторону не продвинулось, а пошло в другом направлении.     

# Аварии # Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске иномарка после столкновения с МАЗом вылетела на остановку общественного транспорта и врезалась в столб
27 марта 2015 18:38

В Минске иномарка после столкновения с МАЗом вылетела на остановку общественного транспорта и врезалась в столб

В Бобруйске пьяный водитель сбил двух пешеходов, один из них умер в больнице
27 марта 2015 11:37

В Бобруйске пьяный водитель сбил двух пешеходов, один из них умер в больнице

В Кобрине перевернулся бензовоз, дизельное топливо вытекло в придорожную канаву
27 марта 2015 11:31

В Кобрине перевернулся бензовоз, дизельное топливо вытекло в придорожную канаву