В Минске внедорожник после ДТП вылетел с дороги и повис на сломанном дереве: два человека пострадали

Новости Беларуси. В Минске 29 марта внедорожник врезался в маршрутку. Удар был такой силы, что машина вылетела за пределы дороги и повисла на сломанном дереве. ДТП произошло днем на площади Казинца. Пострадали два человека — пассажир и водитель кроссовера. Последний получил серьезные травмы и его госпитализировали в больницу скорой помощи.

В маршрутке никто не пострадал. Сейчас обстоятельства аварии выясняются. По предварительной версии, водителю внедорожника стало плохо, поэтому он не сумел затормозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Абрамушин, старший инспектор ДПС Октябрьского РУВД Минска:

Наезд произошел перед остановкой, рядок с павильоном остановочным, где в тот момент находились люди. По счастливой случайности транспортное средство в их сторону не продвинулось, а пошло в другом направлении.