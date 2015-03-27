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В Бобруйске пьяный водитель сбил двух пешеходов, один из них умер в больнице

27 марта 2015 11:37
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Новости Беларуси. За рулем микроавтобуса Volkswagen  находился 40-летний мужчина. Он был пьян, не справился с управлением и наехал на двоих пешеходов – 31-летнего и 32-летнего местных жителей.

Сводка преступлений и происшествий Министерства внутренних дел:
В Бобруйске в 14.40 мужчина, 1975 г.р., управляя в состоянии алкогольного опьянения микроавтобусом Volkswagen, совершил наезд на двух пешеходов, 1983 г.р. и 1984 г.р., неработающих, которые помещены в больницу, где последний в 16.20 умер. Все местные жители.

Аварии по вине пьяных водителей, к несчастью, не редкость.

Так, в прошлом году мужчина подшофе протаранил бетонное ограждение в Автодоровском переулке в Минске.

Горе-водитель привлек внимание  автоинспекторов, двигаясь на машине со спущенным колесом. Не желая сдаваться правоохранителям, он попытался скрыться. Но, прибавив скорость, не справился с управлением.

Напомним, в крови у нарушителя обнаружили более полутора промилле алкоголя. Подробности и кадры с места происшествия здесь.

# авто # Авария в Могилевской области

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