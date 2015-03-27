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В Кобрине перевернулся бензовоз, дизельное топливо вытекло в придорожную канаву

27 марта 2015 11:31
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Новости Беларуси. Бензовоз, наполненный дизельным топливом, в четверг утром опрокинулся на перекрестке ул. Королева и ул. Новая в Кобрине.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:
Автомобиль опрокинулся на проезжую часть, и в результате повреждения цистерны дизельное топливо вытекло в придорожную канаву. Канава с водой не соединена, загрязнения не произошло. Работниками МЧС при помощи насоса для агрессивных жидкостей дизтопливо было перекачено в другую автоцистерну. Совместно с работниками нефтебазы и ЖКХ проводились работы по укладке сорбента и засыпкой песком проезжей части.

При помощи крана бензовоз поставили на колёса. Водитель в дорожном происшествии не пострадал.

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# авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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