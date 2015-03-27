В Кобрине перевернулся бензовоз, дизельное топливо вытекло в придорожную канаву

Новости Беларуси. Бензовоз, наполненный дизельным топливом, в четверг утром опрокинулся на перекрестке ул. Королева и ул. Новая в Кобрине.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

Автомобиль опрокинулся на проезжую часть, и в результате повреждения цистерны дизельное топливо вытекло в придорожную канаву. Канава с водой не соединена, загрязнения не произошло. Работниками МЧС при помощи насоса для агрессивных жидкостей дизтопливо было перекачено в другую автоцистерну. Совместно с работниками нефтебазы и ЖКХ проводились работы по укладке сорбента и засыпкой песком проезжей части.

При помощи крана бензовоз поставили на колёса. Водитель в дорожном происшествии не пострадал.

Читайте также: Курьез на скользкой дороге. Несколько лет назад недалеко от деревни Марьяливо Минского района водитель молоковоза не справился с управлением, и машина перевернулась. Молоко вылилось на проезжую часть. Выбраться из кабины мужчине помогли очевидцы. Фото с места происшествия здесь.