В Минске у таксиста-нелегала, пойманного на перевозках повторно, изъяли автомобиль

Новости Беларуси. От предупреждения до наказания. Минский хозяйственный суд вынес постановление об изъятии у нелегального таксиста автомобиля. В столице это уже третий подобный эпизод с начала года.

Извозчика без лицензии поймали с поличным, причем повторно. Не прошло и года, как мужчине вынесли максимальный штраф за нелегальные перевозки, но это его не остановило.

В багаже у минчанина уже девять административных правонарушений, напрямую связанных с таким незаконным бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кулаковский, заместитель председателя Хозяйственного суда Минска:

Принимая меру административного взыскания в виде наложения штрафа в размере 5 млн рублей и конфискации транспортного средства, суд исходил из того, что имелось повторное совершение административного правонарушения. И весь список предыдущих административных нарушений свидетельствует о том, что данное лицо не сделало соответствующих выводов организационных о том, что все-таки нельзя заниматься незаконно данной предпринимательской деятельностью. Было достаточно времени, чтобы легально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.