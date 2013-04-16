Прямой эфир

Участники автопробега, посвященного 70-летию победы в Сталинградской битве, прибыли в Минск

16 апреля 2013 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск встретил участников международного автопробега, посвященного 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Старт белорусских автомобилей был дан 15 апреля в Брестской крепости.

Спортсмены-автолюбители ДОСААФ следуют по городам-героям Беларуси, России и Украины. В рамках акции запланированы торжественные митинги и встречи с ветеранами.

16 апреля участники возложили цветы к стеле «Минск-город-Герой». Впереди – Могилев, потом – Орша и Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Сероштан, заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь:
Автопробеги нам эти нужны с целью сплочения народов России, Беларуси, Украины, с целью того, чтобы никто и ничто не были забыты.

Виктор Гармаза, участник автопробега:
Участие в пробеге для меня – высокая честь как представителя ДОСААФ. Я человек, не видевший войны, которого эта беда не задела. И мне очень приятно познакомиться с ветеранами, которые прошли этот тяжелый опасный и очень нужный путь.

# Акции # авто # Фотофакт # Владимир Сероштан # Центральный совет ДОСААФ Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Автобус № 906 временно заменит трамваи № 1, 5, 6, 8, 11 на улице Я. Колоса и Логойском тракте
15 апреля 2013 18:12

Автобус № 906 временно заменит трамваи № 1, 5, 6, 8, 11 на улице Я. Колоса и Логойском тракте

Маршрутный микроавтобус и легковушка столкнулись в Бресте. Более 6 человек, в том числе ребенок, ранены
15 апреля 2013 17:44

Маршрутный микроавтобус и легковушка столкнулись в Бресте. Более 6 человек, в том числе ребенок, ранены

Два молодых мотоциклиста столкнулись в Солигорске. Один с тяжелыми травмами госпитализирован
15 апреля 2013 13:52

Два молодых мотоциклиста столкнулись в Солигорске. Один с тяжелыми травмами госпитализирован