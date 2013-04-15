Маршрутный микроавтобус и легковушка столкнулись в Бресте. Более 6 человек, в том числе ребенок, ранены

Новости Беларуси. Крупное ДТП в Бресте. Утром на оживленной трассе столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. От мощного удара маршрутка перевернулась. У авто оторвало крышу. Легковая машина также получила серьезные повреждения.

Пассажиры в шоковом состоянии выбирались из такси через запасной выход. На место происшествия экстренно прибыли две бригады медиков. Из восьми пассажиров такси медпомощь понадобилась шестерым. В том числе шестилетнему ребенку. Пострадали также люди в легковом авто.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Головко, главный врач Брестской городской больницы скорой медицинской помощи:

Сегодня оказывалась помощь 9 пациентам, поступившим в больницу после ДТП. Пятерым оказана помощь в амбулаторном порядке и в удовлетворительном состоянии отпущены домой. Четверо госпитализированы. Три человека с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга и один больной с переломом костей голени.