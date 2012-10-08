В Минске столкнулись автобус хоккейной команды и скорая помощь: снесен столб, три врача в больнице

Новости Беларуси. Из-за страшной аварии в Минске главный проспект столицы в утренний час-пик превратился в многокилометровую пробку. Столкнулись карета скорой помощи и автобус хоккейного клуба «Юность-Минск», к счастью, без пассажиров. Он возвращался из аэропорта.

Авария произошла на проспекте Независимости 8 октября около 6 утра. Автобус двигался с улицы Калинина в центр. Водитель не заметил машину скорой помощи, которая поворачивала на проспект. Скорая в этот момент с включенной мигалкой спешила на вызов. После столкновения части машины были отброшены на десятки метров от этого места. В итоге с уже самих медиков пришлось доставлять в больницу.

Водитель автобуса не пострадал. Кроме него в салоне, к счастью, никого не было. Хоккеистов за полчаса до ДТП он доставил в аэропорт. Авария произошла уже на обратном пути. От удара дверь автобуса выбило. Разбились и стекла. Все. Не обошлось и без помощи спасателей.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле скорой медицинской помощи оказался заблокирован водитель, и нашим работникам при помощи специнструментов пришлось его освобождать. После освобождения из покореженного металла водитель был доставлен в скорой медицинской помощи с различными травмами.

Машина скорой помощи выезжала на проспект на красный. Но с включенным маячком. Автобус не пропустил. Удар был такой силы, что скорая снесла осветительный столб. Вся бригада реанимобиля (две женщины и мужчина-водитель) сейчас в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Доставлены они были в тяжелом состоянии. Проведены всем троим оперативные вмешательства. Сейчас они в отделении реанимации. Состояние их тяжелое, они на аппаратном дыхании.

Травмы различной локализации. Травмы органов брюшной полости, травмы конечностей, переломы костей таза.

После трагедии на несколько часов главный проспект столицы оказался парализован. Коммунальщикам пришлось срезать осветительную мачту. Скорую убирали с места аварии с помощью эвакуатора. Движение восстановили еще днем. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют причины аварии.

Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На данный момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой будут сделаны выводы и дана квалифицированная оценка обоим участникам данного дорожно-транспортного происшествия.

В центре Минска автобус хоккейного клуба «Юность-Минск» столкнулся с машиной скорой помощи