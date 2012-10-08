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Авария двух автобусов в Китае унесла жизни 14 человек

08 октября 2012 12:11
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Новости Китая. Авария произошла на скоростной автотрассе Циндао – Иньчуань. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, и автобус, пробив разделительное ограждение, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим пассажирским автобусом. В результате удара пассажирский автобус перевернулся и свалился в кювет.

На месте аварии погибли 6 человек, ещё 8 скончались по пути в больницу. Остальные пострадавшие с травмами различной степени тяжести находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Аварии в Китае

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