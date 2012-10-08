Генпрокурор Беларуси не исключает конфискации авто у пьяных водителей

Новости Беларуси. Наказание за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии будет ужесточено. Это было отмечено сегодня на встрече Главы государства с генеральным прокурором. Александр Конюк представил доклад о работе ведомства в этом году. Цифры свидетельствуют, что криминогенная ситуация в стране стабильная. Снизилось количество особо тяжких преступлений. В то же время Президент обратил внимание на раскрываемость правонарушений и коррупцию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По коррупции, я, конечно, рад, что у нас идет соответствующая борьба и на 20, примерно, процентов коррупционных проявлений у нас уменьшились, они связаны, в основном, со взятками и служебными полномочиями, коррупционные проявления, около тысячи мы имеем таких проявлений. Но мне кажется, что с раскрываемостью преступлений, особенно в Минске, и в борьбе с коррупцией, мы, по-моему, тут все-таки здесь немного не дорабатываем. Я хотел бы поподробнее услышать от вас в этом плане, что происходит, ваша точка зрения на ситуацию с криминогенной обстановкой, и в этой части действия нашего Следственного комитета.

Президент поручил генеральному прокурору разработать изменения в системе штрафов за вождение автомобилем в нетрезвом виде. На дорогах республики сотрудники ГАИ ежедневно выявляют более 5 водителей в состоянии опьянения. Порой это становится причиной серьезных аварий.

И сегодня генпрокурор высказал мнение, что не исключена вероятность конфискации транспортного средства за такой вид нарушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Я только сейчас могу от себя сказать, что мОжет быть. Ответственность будет усилена в плане лишения свободы за управление, а если уже при этом смерть потерпевшего или пострадавшего человека, то, это уже однозначно, будет усилено значительно, и вопрос стоит опять в конфискации транспортных средств.