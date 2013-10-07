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На дорогах Минской области за выходные погибли 5 человек

07 октября 2013 15:04
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Новости Беларуси. 5 человек погибли на дорогах Минщины за выходные. Жертвами аварий стали два пешехода. 
 
А на Любанщине к трагедии привела беспечность автолюбителя. Вблизи деревни Таль 36-летний водитель «Фольксвагена», выезжая с обочины, столкнулся со «Шкодой». В результате погиб водитель «Шкоды». 33-летний пассажир с травмами доставлен в больницу. 
 
Чтобы освободить участников ДТП из салона авто, понадобилась помощь спасателей. Пострадал и вероятный виновник аварии. Водитель «Фольксвагена» также в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
# Аварии # Авария в Минской области # авто

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