На дорогах Минской области за выходные погибли 5 человек

Новости Беларуси. 5 человек погибли на дорогах Минщины за выходные. Жертвами аварий стали два пешехода.

А на Любанщине к трагедии привела беспечность автолюбителя. Вблизи деревни Таль 36-летний водитель «Фольксвагена», выезжая с обочины, столкнулся со «Шкодой». В результате погиб водитель «Шкоды». 33-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.