На автошоу в Мексике джип-монстр въехал в толпу. Погибли 13 человек

Новости Мексики. В Мексике объявлен трехдневный траур в связи с трагедией, произошедшей во время демонстрации автомобилей-монстров. Традиционное шоу проводилось в городе Чиуауа. Один из автомобилей с высокой подвеской и колесами диаметром в полтора метра неожиданно вышел из-под контроля и врезался в ограждение, за которым находились зрители. В результате погибли 13 человек.

Точные причины происшествия пока неизвестны. По предварительной информации, водитель монстра был пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.