В Минске пятиклассник попал под машину, перебегая дорогу по пешеходному переходу на красный свет

Новости Беларуси. Пятиклассник попал утром под машину на столичной улице Ташкентской. Школьник перебегал проезжую часть по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

В это время по дороге двигался «Фиат», за рулем которого находился 53-летний мужчина. Водитель не успел среагировать на неожиданно появившегося ребенка.

Мальчика доставили в больницу с травмами. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Забавская, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска:

В настоящий момент ребенок госпитализирован в 6 Городскую клиническую больницу с предварительным диагнозом «Перелом левого плеча и черепно-мозговая травма легкой степени». По данному факту проводится проверка.