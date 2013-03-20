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В Минске пятиклассник попал под машину, перебегая дорогу по пешеходному переходу на красный свет

20 марта 2013 10:30
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Новости Беларуси. Пятиклассник попал утром под машину на столичной улице Ташкентской. Школьник перебегал проезжую часть по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

В это время по дороге двигался «Фиат», за рулем которого находился 53-летний мужчина. Водитель не успел среагировать на неожиданно появившегося ребенка.

Мальчика доставили в больницу с травмами. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Забавская, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска:
В настоящий момент ребенок госпитализирован в 6 Городскую клиническую больницу с предварительным диагнозом «Перелом левого плеча и черепно-мозговая травма легкой степени». По данному факту проводится проверка.

# Аварии # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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