На улице Лобанка в Минске микроавтобус наехал на женщину возле магазина

Новости Минска. Несчастный случай произошёл на выезде с парковки возле магазина. Водитель микроавтобуса не заметил пешехода. В итоге 75-летняя минчанка попала под задние колёса автомобиля.

Инспекторы ГАИ выясняют причины ДТП. По предварительным данным, женщина поскользнулась на льду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Шишко, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Женщину доставили в отделение скорой помощи. По предварительному осмотру врачей, у неё сотрясения мозга средней тяжести. Сейчас выясняем причины случившегося.

Поднял настроение и преподал урок. Знание правил безопасности на дороге продемонстрировал сегодня четвероногий друг человека. На любительской съемке видно, как собака перебегает дорогу по размеченному переходу. И вообще ведет себя как образцовый пешеход.