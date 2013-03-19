Прямой эфир

На улице Лобанка в Минске микроавтобус наехал на женщину возле магазина

19 марта 2013 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Несчастный случай произошёл на выезде с парковки возле магазина. Водитель микроавтобуса не заметил пешехода. В итоге 75-летняя минчанка попала под задние колёса автомобиля.

Инспекторы ГАИ выясняют причины ДТП. По предварительным данным, женщина поскользнулась на льду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Шишко, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:
Женщину доставили в отделение скорой помощи. По предварительному осмотру врачей, у неё сотрясения мозга средней тяжести. Сейчас выясняем причины случившегося.

Поднял настроение и преподал урок.  Знание правил безопасности на дороге  продемонстрировал сегодня четвероногий друг человека. На любительской съемке видно, как собака перебегает дорогу по размеченному переходу. И вообще ведет себя как образцовый пешеход.

# Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестской области столкнулись поезд «Париж-Москва» и трактор
19 марта 2013 08:46

В Брестской области столкнулись поезд «Париж-Москва» и трактор

Авто загорелось прямо во время движения на Голубева в Минске
18 марта 2013 19:14

Авто загорелось прямо во время движения на Голубева в Минске

В Витебске изъяли 8,5 тонн стеклоомывателя, содержание метанола в котором превышено в 500 раз
18 марта 2013 19:01

В Витебске изъяли 8,5 тонн стеклоомывателя, содержание метанола в котором превышено в 500 раз