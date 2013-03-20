За минувшие сутки на дорогах Беларуси произошло более 400 ДТП, 9 человек ранены

Новости Беларуси. ГАИ просит водителей по возможности отказаться 20 марта от личного авто, отложить дальние поездки. Тех же, кто все-таки сел за руль, призывают к повышенной осторожности, выбирать безопасную скорость движения. Кроме того, необходимо увеличить не только дистанцию, но и боковой интервал.

Предельно внимательными в такую погоду следует быть и пешеходам. В условиях ограниченной видимости и в темное время суток обозначать себя фликерами. На улицах по-прежнему работает снегоуборочная техника, так что водителям не следует оставлять авто на краю проезжей части.

За минувшие сутки на дорогах Беларуси произошло более 400 ДТП, 9 человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.