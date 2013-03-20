Прямой эфир

За минувшие сутки на дорогах Беларуси произошло более 400 ДТП, 9 человек ранены

20 марта 2013 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ГАИ просит водителей по возможности отказаться 20 марта от личного авто, отложить дальние поездки. Тех же, кто все-таки сел за руль, призывают к повышенной осторожности, выбирать безопасную скорость движения. Кроме того, необходимо увеличить не только дистанцию, но и боковой интервал.

Предельно внимательными в такую погоду следует быть и пешеходам. В условиях ограниченной видимости и в темное время суток обозначать себя фликерами. На улицах по-прежнему работает снегоуборочная техника, так что водителям не следует оставлять авто на краю проезжей части.

За минувшие сутки на дорогах Беларуси произошло более 400 ДТП, 9 человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто

Другие новости рубрики

Все новости
20 марта 2013 05:49

Контроль за прохождением техосмотра автомобилей усилится в Беларуси с 20 марта

На улице Лобанка в Минске микроавтобус наехал на женщину возле магазина
19 марта 2013 18:38

На улице Лобанка в Минске микроавтобус наехал на женщину возле магазина

В Брестской области столкнулись поезд «Париж-Москва» и трактор
19 марта 2013 08:46

В Брестской области столкнулись поезд «Париж-Москва» и трактор