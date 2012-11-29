В Гомеле столкнулись два грузовика. Пострадал водитель

Новости Беларуси. Два грузовика КамАЗ с российскими номерами столкнулись в Гомеле. Один из водителей, житель Брянской области, с травмами доставлен в больницу. Спасатели извлекали мужчину из кабины при помощи гидравлического инструмента. Второй водитель не пострадал, машина получила незначительные повреждения.

Как выяснилось, оба грузовика зарегистрированы в России, а организация, на которую работают водители, находится в городе Новозыбков Брянской области. Столкновение грузовиков произошло, когда они двигались в попутном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Елистратова, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

В 6 утра, водитель КамАЗа, двигаясь по улице Речицкое шоссе, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, но обозначенного дорожными знаками и разметкой, в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение.