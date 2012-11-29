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Под Логойском 25-тонный автокран упал на припаркованные авто. Есть пострадавшие

29 ноября 2012 06:29
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Новости Беларуси. В среду, 28 ноября, на территории одного из предприятий Логойского района в деревне Засовье на два припаркованных автомобиля опрокинулся 25-тонный автокран. Это случилось во время проведения ремонтных работ. Рабочие меняли колесо в автокране, как неожиданно 25-тонник перевернулся на левую сторону.

Как сообщили в МЧС, в момент падения автокрана в одной из легковушек находились двое мужчин. Работники предприятия с помощью другого грузоподъемного крана извлекли людей из покореженного салона. Один из пострадавших в тяжелом состоянии доставлен в больницу, состояние второго пассажира легкового автомобиля оценивается как удовлетворительное. 

По факту происшествия проводится расследование.

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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