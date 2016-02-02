Владельцы 30 автомобилей, получивших повреждения в выбоине на МКАД, могут рассчитывать на возмещение ущерба

Новости Беларуси. Владельцы 30 автомобилей, получивших повреждения на Минской кольцевой автодороге, могут рассчитывать на возмещение ущерба. Об этом 2 февраля сообщили в ГАИ Советского района.

В период с 20 по 28 января в районе путепровода на пересечении МКАД и Логойского тракта несколько машин угодили в глубокую выбоину в дорожном полотне. В ДТП никто не пострадал. Инспекторы ДПС зафиксировали факты повреждений. Всем потерпевшим выданы соответствующие справки.

За содержание проезжей части в безопасном состоянии на этом участке дороги отвечает предприятие «Горавтомост». Разбирательства по этому вопросу длились несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Некрасова, старший инженер по организации дорожного движения ОГАИ Советского района:

Будет разъяснен порядок обжалования, если потерпевшие будут не согласны с принятым нами решением, а также сообщены все координаты организации для того, чтобы они обращались в их адрес для возмещения ущерба, причиненного в результате данных ДТП. У данной организации застрахованы данные повреждения дорожно-асфальтового покрытия. И, возможно, через страховую компанию будут возмещены все материальные потери.