В Минске изменились график движения и маршруты некоторых видов общественного транспорта

Столичные трамваи совсем скоро пойдут по новым рельсам. Началась реконструкция трамвайных путей по улице Козлова от разворотного кольца до улицы Ботанической. Уже в сентябре минчане смогут оценить новые бесшеечные рельсы и современные рефюжи. На время ремонтных работ трамваи № 3 и № 6 изменят свои маршруты.

Кирилл Синютич, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Ходят через площадь Змитрока Бядули и улицу Чапаева трамваи маршрутов № 3 и № 6. Схема временного автобусного маршрута № 901, который совершает подвоз от вокзала до площади Змитрока Бядули, не изменилась. Автобусный маршрут № 19, который идет по улице Козлова, также не поменялся. Изменения коснулись только трамваев.

Совершить пересадку с трамваев № 3 и № 6 на автобус № 901 можно будет на остановках «Змитрока Бядули», «Чапаева» и «Платонова».

Некоторые рейсы автобуса № 187 с 22 апреля будут полностью отменены.

Так, с остановочного пункта «Кольцевая дорога» в 12.10 и 13.18, а также с остановки «Красный бор» в 11.52 и 18.50 посадка и высадка пассажиров выполняться не будет. Связано это с низким пассажиропотоком в это время. Также подкорректировано отправление с остановки «Красный бор». Отсюда автобус будет уходить в 13.10.

Пригородных же маршрутов, напротив, стало больше. Движение транспорта за кольцевой дорогой переходит на весенне-летний график работы.

С началом отпускного сезона и увеличением количества рейсов в Национальном аэропорту «Минск» поменялось расписание пригородных маршрутов № 300э и № 1400.

Изменения вступили в силу 24 апреля.

Скорректированное движение транспорта и увеличение количества маршрутов ждут минчан, конечно же, в праздничные дни. С 18 апреля для посещения кладбищ начали курсировать дополнительные автобусы, также организованы временные маршруты.

Кирилл Синютич, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Дополнительные маршруты будут с индексом 9: 971, 972 и так далее. Кроме того, у нас запланировано дополнительных 80 автобусов на городские маршруты, которые будут подвозить к местам, откуда отправляются дополнительные маршруты,

Такая работа будет организована на протяжении выходных дней. 21 апреля изменяется движение автобуса № 19 в связи с закрытием маршрутов всех видов транспорта по улице Кульман.

Для перевозки пассажиров к кладбищам автобус № 19 будет проходить по улицам Карастояновой, Орловской, Максима Богдановича и площади Бангалор.

Кирилл Синютич, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Максимальное количество транспорта будет работать во вторник 21 апреля для перевозки на кладбища. Кроме того, в принципе, у нас в этом году организованы дополнительные пригородные маршруты на кладбище: это 402д («Озерцо – западное кладбище») и 337д («Областная больница – поселок Большевик»).

С перечнем городских и пригородных маршрутов, организованных для посещения кладбищ, а также перечнем промежуточных остановочных пунктов можно ознакомиться на сайте Государственного учреждения «Столичный транспорт и связь», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.