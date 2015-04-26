Гомель: при столкновении мотоцикла с Renault погибли 2 человека

Новости Беларуси. Мотоцикл и легковушка столкнулись в субботу днем на выезде из Гомеля.
Новости Беларуси. Мотоцикл и легковушка столкнулись в субботу днем на выезде из Гомеля.
На перекрестке Renault, за рулем которого находился 72-летний водитель, совершал поворот налево. В этот момент он столкнулся с мотоциклом, который двигался навстречу иномарке.
Мотоциклист 1995 года рождения и супруга автомобилиста погибли. Пассажир мотоцикла также получил травмы и госпитализирован.
Что стало причиной столкновения, станет известно после ряда экспертиз.
На неделе на Минской кольцевой в районе улицы Тимирязева водитель легковушки не смог вовремя перестроиться и врезался в автомобиль дорожной службы, который, кстати, был обозначен всеми нужными знаками. Удар был такой силы, что иномарка лишилась крыши. Смотрите видео.