Гомель: при столкновении мотоцикла с Renault погибли 2 человека

Новости Беларуси. Мотоцикл и легковушка столкнулись в субботу днем на выезде из Гомеля.

На перекрестке Renault, за рулем которого находился 72-летний водитель, совершал поворот налево. В этот момент он столкнулся с мотоциклом, который двигался навстречу иномарке.







Мотоциклист 1995 года рождения и супруга автомобилиста погибли. Пассажир мотоцикла также получил травмы и госпитализирован.

Что стало причиной столкновения, станет известно после ряда экспертиз.