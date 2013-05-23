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Грузовик столкнулся с поездом в Могилевском районе

23 мая 2013 16:53
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Новости Беларуси. Последние 2 дня, похоже, становятся черной полосой для дорожного движения. Еще одно происшествие и снова с участием КамАЗа произошло буквально за несколько часов до нашего эфира в Могилевском районе.

На железнодорожном переезде с пассажирским поездом столкнулся грузовик-бетономешалка. Двое мужчин, ехавших в ней, погибли. Водитель КамАЗа проигнорировал сигналы машиниста и не пропустил поезд. В результате столкновения локомотив и пять вагонов сошли с рельсов.

Некоторые пассажиры  получили легкие ушибы и от госпитализации отказались, незначительные травмы получили и машинисты. Всем, кому было необходимо срочно добраться до Могилева, помогали не только прибывшие на место ЧП спасатели, но и простые граждане, оказавшиеся рядом.

Движение на данном участке пути временно приостановлено. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Соленюк, официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области:
На запрещающий сигнал светофора выехал автомобиль КамАЗ, бетономешалка, на железнодорожный путь. Двигался поезд транзитом через Беларусь «Днепропетровск-Санкт-Петербург». Меры принимаются, чтобы пассажиров поезда доставить до вокзала и пересадить в поезд до станции следования.

Очевидец:
Я думала, кто-то сорвал стоп-кран. Несколько раз. Один был такой сильный, потом слабее. Стали падать чемоданы и стекло загремело. Хотим поблагодарить МЧС Беларуси,  все организовано, все хорошо.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария в Могилевской области # Оксана Соленюк # СК Могилевской области

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