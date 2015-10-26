В Минске автолюбителям за идеальное знание ПДД предоставляли скидку на топливо 26 октября

Новости Беларуси. Подарок за правильный ответ. На заправочных станциях сети «Газпромнефть» прошла акция «День АВТОзнаний». Любой желающий мог проверить своё владение правилами дорожного движения и получить за это приз. Праздник прошел при поддержке сотрудников ГАИ. А за таким полезным и приятным для любителей экзаменом следил корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

С какой скоростью можно двигаться в населенных пунктах и нужно ли пристегивать ремень безопасности в такси? В День автомобилиста сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с ГАИ Минска провели акцию «День АВТОзнаний». Все желающие могли проверить свои знания по ПДД и получить за это подарки.

Дмитрий Путятов, начальник управления розничных продаж сети АЗС «Газпромнефть» в Беларуси:

Наши клиенты могут ответить на вопросы сотрудников ГАИ и получить по итогу призы, которые поднимут настроение. Если успешно ответят на вопросы, получат 20 литров топлива по цене 2 тысячи за 1 литр. Либо поощрительный приз — это чашка кофе. Я думаю, что и подучат, и почитают, прежде чем отвечать на вопросы.

Желающих поучаствовать в акции «День АВТОзнаний» оказалось немало –350 человек. Пока одни отвечали – другие пили кофе. На АЗС «Газпромнефть» представлен широкий выбор и сопутствующих товаров. Участвовали в акции как мужчины, так и девушки, как, например, Дарья, которая показала, что знает ПДД не хуже мужчин. Даже на самые каверзные вопросы она отвечает уверенно.

Для сотрудников столичной Госавтоинспекции подобная акция – еще одна возможность привлечь внимание к правилам дорожного движения, а главное – к их соблюдению каждый день.

Алексей Рытиков, старший инспектор ДПС специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Что касается данной акции, которая проходит совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» и столичной Госавтоинспекцией, то носит она позитивный характер. Мы задаем очень легкие вопросы. Акция направлена на то, чтобы люди были более внимательны и уважительны друг к другу.

На АЗС сети «Газпромнефть» подобная акция не первая. Кроме того, действует программа лояльности «Разам з нами», в рамках которой можно накапливать баллы и экономить при дальнейших заправках топливом и покупке товаров.