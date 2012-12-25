В Китае школьный микроавтобус вылетел с дороги в пруд. Погибли 11 детей в возрасте 4-6 лет

Новости Китая. Страшная трагедия в китайской провинции Цзянси. В ДТП попал школьный микроавтобус. В нем ехали 15 детей, учительница и водитель. 11 малышей погибли. Им было от 4 до 6 лет. Несколько человек удалось спасти учительнице и прохожим, которые оказались поблизости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины аварии неизвестны. Водитель автобуса – женщина, потеряла управление и транспортное средство буквально вылетело с дороги в пруд. Не исключено, что машина была технически неисправна.