В Беларуси сократят количество продавцов автозапчастей

Новости Беларуси. Борьба с серыми схемами. В Беларуси к 2015 году запчасти будут продавать только в специализированных торговых объектах. Это предусматривает проект новой редакции закона о торговле. Речь идет не только о центрах, но и небольших магазинах, интернет-продажах, а также СТО.

Закупка через крупные оптовые компании позволит создать в Беларуси цивилизованную систему оборота автозапчастей. Таким образом, покупатель получит только сертифицированные и качественные товары. В настоящее время в республике около 80 процентов автозапчастей покупают на рынках, и, обнаружив брак, покупатель порой свои права отстоять не может, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Мы не будем исключать возможность, что физическое лицо имеет право продать, в том числе запасные части, не только какой-то товар, а запасные части. Но мы предусмотрели, чтобы рынки ввели реестры продавцов, потому что физическое лицо имеет право продавать 5 дней в месяц какой-то свой товар. А вот если он торгует уже не 5 дней в месяц, а гораздо больше, и все чаще и чаще обращаются на этот рынок, то тогда это вопрос как для рынка (он тоже будет за этой ситуацией наблюдать), так и для налоговых органов.