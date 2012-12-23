Лобовое столкновение Audi и Volkswagen в Ошмянском районе. Четверо пострадавших

Новости Беларуси. Причины этой аварии ещё предстоит выяснить. ДТП произошло в пятницу неподалёку от деревни Петровичи. Volkswagen ехал со стороны Ошмян в направлении станции Богданово. Навстречу ему двигался Audi.

Работникам МЧС пришлось прибегнуть к помощи специнструментов, чтобы освободить двух человек из салона покореженного авто.

ГАИ Гродненской области:

Обе машины двигались по центру проезжей части. Водителя и двух пассажирок Volkswagen госпитализировали. Ехавшая на заднем сиденье пассажирка точно не была пристегнута ремнем безопасности. Похоже, что супруги, находившиеся в салоне данной машины, тоже не воспользовались этим средством пассивной безопасности.