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Лобовое столкновение Audi и Volkswagen в Ошмянском районе. Четверо пострадавших

23 декабря 2012 16:31
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Новости Беларуси. Причины этой аварии ещё предстоит выяснить. ДТП произошло в пятницу неподалёку от деревни Петровичи. Volkswagen ехал со стороны Ошмян в направлении станции Богданово. Навстречу ему двигался Audi.

Работникам МЧС пришлось прибегнуть к помощи специнструментов, чтобы освободить двух человек из салона покореженного авто.

ГАИ Гродненской области:
Обе машины двигались по центру проезжей части. Водителя и двух пассажирок Volkswagen госпитализировали. Ехавшая на заднем сиденье пассажирка точно не была пристегнута ремнем безопасности. Похоже, что супруги, находившиеся в салоне данной машины, тоже не воспользовались этим средством пассивной безопасности.

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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