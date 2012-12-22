История пробок в Минске насчитывает почти...150 лет!

Новости Минска. Автомобильные пробки – беда современных мегаполисов. Но, кто бы мог подумать, ровно столетие назад, когда на улице Московской еще даже и не пахло выхлопными газами, в районе знаменитого моста, ведущего на тогдашний Койдановский тракт, ныне улицу Чкалова, от огромного количества телег и сварливых извозчиков у наших прапрабабушек явно могла закружиться голова.

История самой древней столичной пробки уходит своими корнями в 1871 год, когда в Минске только появились первые рельсы.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Город начал резко расти, но при этом разрезали его на части, которые не очень-то сообщались между собой. И линия железной дороги от Москвы до Бреста разрезала пополам Койдановский тракт. Дорога, которая начиналась на Койдановской улице, сегодняшней Революционной, продолжалась по Новомосковской, Мясникова, и выходила на Койдановский тракт, это улица Чкалова. Вот как раз между Московской улицей и Чкалова дорога была разрезана. И скапливались такие пробки, что городские власти были вынуждены пойти на огромные затраты.

Бетонный мост, который построили в 1908 году на Московской, стал настоящим спасением для горожан. Старожилы Минска и сейчас называют его бетонным. Для тех времен этот материал был настоящей технологической новинкой. С тех пор мост прослужил Минску целых 80 лет, а потом стал слишком узким и низким, некомфортным для большого города. Да и невозможно было электрофицировать железнодорожную ветку, соединяющую Московское и Брестское направление.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Я помню, как здесь на этом месте стоял светофор, и пробки нередко тянулись от этого светофора до площади Мясникова, то есть больше, чем на километр.

Ситуацию обострило в 1982 году строительство станции метро Институт культуры. Срочно требовалась транспортная развязка. И мост снесли. В 1984 году на его месте появился новый путепровод.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Сносили его, кстати, очень долго, я жил неподалеку и помню, как взрывали опоры, а сделаны они были на совесть, и взрывали их очень долго, следы этого моста еще сейчас можно заметить.

По горячим местам пробок 20 века отправляемся снова на мост, правда, уже на улице Свердлова. 60 лет назад этот район собирал настоящие аншлаги, героями которых становились «Москвичи» и «Чайки», автобусы «ЗИС-154» и «ПАЗ-651».

Однако история этого аварийного пятачка началась еще до войны, когда планировали пустить трамвайную линию из центра города в Козырево, район нынешней улицы Козыревской, между Маяковского и Гомельским направлением железной дороги. Но это было невозможно, потому что трамвайные рельсы пересекались бы с Московским направлением железной дороги, где было чрезвычайно интенсивное движение. А техника безопасности этого категорически не допускала.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Необходимость решения этого вопроса особенно остро стала сразу после войны, ведь эта улица связывала район вокзала с Камвольным комбинатом, с Тракторным заводом. В 1952 году тогдашний главный архитектор города Михаил Смоловский писал: «Коренной недостаток плана старого Минска – отсутствие пересечения в двух уровнях основных городских магистралей, сети железных дорог, проложенных через центральную часть города во всех направлениях. Это относится, например, к улицам Ворошилова и Свердлова, где особенно необходимо устройство пересечения городских магистралей железной дорогой в двух уровнях».

Путепровод по улице Свердлова возвели в середине 1950 годов.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Тогда еще страна не оправилась после войны, и в одной из газет появилось примечательное и совершенно невозможное в наши дни объявление, что в связи со строительством этой транспортной развязки, просят тех, у кого есть какие-то инструменты, какие-то гвозди, все это приносить сюда. То есть в каком-то смысле можно считать, что этот мост строили вскладчину. Так или иначе, эта пробка была развязана в середине 1950 годов.

Сейчас это лишь тротуар, а когда-то еще в начале 1970 годов по этой улице проходила улица Карла Либкнехта, которая начиналась на Мясникова, пересекала Клары Цеткин и выходила к железнодорожному переезду.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Вот это было одно из самых страшных мест Минска в смысле пробок. Шлагбаум на этом переезде был почти постоянно закрыт. Я помню, как сам однажды еще мальчишкой ехал с отцом в такси, и наша машина 40 минут стояла на этом месте. Шлагбаум открывался, пропускал 2-3 машины, опять закрывался, и опять шел то пригородный, то пассажирский поезд, то товарный, и пробки растягивались очень далеко. 23 автобус сбивал все свое расписание, стоял в ожидании открытия проезда. Люди писали возмущенные письма.

Автовопрос разрешился только в середине 1970 годов, когда на месте улицы Советских пограничников, пролегавшей через деревянные домики Грушевки, построили огромный проспект Дзержинского. Магистраль прошла под железной дорогой через путепровод, который снял проблему пробки в районе Карла Либкнехта.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Сейчас на этом месте только пешеходный переход, который сейчас еще и обнесен забором, чтобы лихие водители не пытались проскочить его.

Сегодня в Минске уже нет железнодорожных переездов, блокирующих крупные магистрали. Но строительство путепроводов над рельсами продолжается. Совсем недавно введена в строй развязка на Первом городском кольце над станцией Минск-Северный, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.