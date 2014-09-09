В Гродно в 7 утра водитель под спайсом сбил насмерть женщину на остановке, разбил припаркованный автомобиль, снес столбы, забор

Новости Беларуси. Страшная авария произошла 9 сентября утром в Гродно. Автомобиль на огромной скорости вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин. Одна из них скончалась на месте, вторую госпитализировали.

Виновником ДТП оказался 18-летний парень, недавно получивший права. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 9 сентября рано утром на остановочном пункте на улице Белуша в Гродно. Автомобиль на высокой скорости выскочил на бордюр, сбил двух женщин, снес два фонарных столба, пробил металлическое ограждение автостоянки и остановился через 40 метров, ударив припаркованный автомобиль.

Одна из женщин, оказавшихся на пути автомобиля, скончалась на месте аварии. Другую оперативно доставили в больницу, но, к счастью, травмы оказались несерьезными и пострадавшую отпустили домой.

По словам очевидцев, автомобиль прежде, чем выехать на остановку, на огромной скорости потерял управление. Он проехал по противоположному тротуару, едва не зацепив припаркованную легковушку, затем пересек всю проезжую часть улицы.

Если бы не машина на стоянке, неуправляемый автомобиль уже без передних колес мог бы повредить еще несколько легковушек. К слову, хозяин пострадавшего автомобиля пригнал его на стоянку только вчера вечером.

Александр Голубцов, владелец пострадавшего автомобиля:

Разбито заднее стекло, багажник автомобиля разбит. Раскололся диск тормозной, влетел в солон и там впереди стойку разбил. И благодаря только фаркопу он не развалил всю заднюю часть.

Сам виновник трагедии не пострадал. Им оказался местный житель, который получил водительское удостоверение два месяца назад. Он благополучно выбрался из раскореженного автомобиля и даже попытался скрыться, но его задержали очевидцы трагедии. Парень был в невменяемом состоянии, скорее всего, под воздействием наркотиков, и не мог ответить даже на элементарные вопросы.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

В здании Госавтоинспекции водитель 1995 года рождения вел себя неадекватно. Мы можем только предполагать, это установит экспертиза, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Поведение его было не совсем нормальным, человеческим. В здании Госавтоинспекции он плевался, вел себя неадекватно, произносил непонятную речь. Естественно, возбуждено уголовное дело, будет проводиться дальнейшая проверка.

К сожалению, подобные аварии в 2014 году уже случались. Так, в марте в Речице автомобиль на высокой скорости въехал на остановку общественного транспорта. Тогда трое местных жителей погибли, двое – на месте аварии.

Еще одно подобное ДТП произошло буквально в конце августа в Гомеле. Молодой водитель сбил на остановке двух 20-летних девушек, одна из них скончалась в больнице.

Всем виновникам аварий грозят серьезные тюремные сроки – до 10 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.