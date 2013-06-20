В Гродненской области 21-летний водитель при обгоне насмерть сбил велосипедиста

Новости Беларуси. Трагедия в Вороновском районе Гродненской области. 21-летний водитель «Фольксваген Пассат» при обгоне совершил наезд на велосипедиста. Мужчина скончался на месте, его личность устанавливается.

ДТП с участием велосипедистов в Беларуси не редкость. Так, в декабре 2012 года в деревне Коротковичи Жлобинского района Fiat, за рулём которого находился 35-летний водитель, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, пассажиром которого была дочь 4-летняя дочь. От полученных травм 22-летний мужчина погиб на месте происшествия. Девочка с различными травмами оказалась в больнице.

В 2011 велоколонну от беды на Минской кольцевой уберёг разве что счастливый случай. Напомним, в тренировочную колонну велогонщиков, двигавшуюся по внутреннему кольцу в сторону Уборевича, врезался БМВ. Со слов водителя, он засмотрелся на фуру, ехавшую в соседней полосе, и не заметил спортсменов. В результате аварии в больницу доставлено 4 человека. Все с травмами легкой степени (смотрите видео).

В марте этого года в Мядельском районе трагически закончилась поездка для 57-летнего велосипедиста. Авария произошла вечером. Водитель легковушки не заметил мужчину, несмотря на то, что велосипед был оборудован катафотами и двигался по краю проезжей части.