Олег Скрипка, солист группы «Вопли Видоплясова», на байке сбил женщину с ребёнком

Новости Украины. Олег Скрипка, лидер группы «Вопли Видоплясова», вчера стал участником ДТП в Киеве. Музыкант ехал на мотоцикле, когда перед ним на дороге оказалась семья – муж, жена и ребенок. Как сообщат информагентства, чтобы предотвратить столкновение Скрипка повалил мотоцикл набок, однако избежать аварии не удалось.

Источник в правоохранительных органах (в интервью УНИАН):

На месте ДТП дорожная разметка, которая указывала на пешеходный переход, была затерта, впрочем, музыкант приложил все возможные усилия, чтобы избежать столкновения, но этого сделать не удалось. В результате мужчина получил незначительные царапины, женщина с легкими повреждениями была госпитализирована в городскую больницу, сейчас она чувствует себя хорошо, ребенок не пострадал. Сам Скрипка также получил царапины ног.



Экспертиза показала, что в момент аварии музыкант был трезв. За нарушение правил дорожного движения составлен административный протокол, по которому Олег Скрипка должен оплатить штраф. Пострадавшие претензий к музыканту не имеют.



Мария, пострадавшая (в интервью «Комсомольской правде»):

У нас все хорошо. Хочу сказать, что Олег действительно отнесся к нам с уважением, помог нам и сейчас очень переживает. Мы благодарны ему за такое отношение.

Сам музыкант, вспоминая о вчерашнем происшествии, не может сдержать слёз. Олег отмечает, что авария помогла многое переосмыслить. «Слава Богу, все живы», – отмечает артист.

Олег Скрипка, лидер группы «Вопли Видоплясова»:

Единственное, что я мог сделать, я понимал, что я не успеваю затормозить, я положил мотоцикл и полетел вперед. Меня выбросило из мотоцикла. Он в одну сторону, я в другую. Мотоцикл уже докатился до семьи и сбил с ног людей... Если бы я катился на колесах, то это бы все. Я сделал вывод, что люди должны быть очень-очень осторожными за рулем, это очень опасно. И чтобы люди на переходах тоже были очень осторожными.

Медийные персоны нередко становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Иногда они заканчиваются трагично. Напомним, в конце декабря прошлого года трагедия произошла на 32-м километре трассы Киев – Обухов. За рулем автомобиля, который сбил женщину, находился известный артист, композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Позже Меладзе пообещал содержать двоих ее детей-сирот вплоть до достижения ими совершеннолетия. У женщины осталось двое малышей: пятилетний сын Даниил и двухлетняя дочь Софья.

Некоторые знаменитости злоупотребляют своим медийным статусом, очевидно полагая, что и принцип «что хочу, то ворочу» работает везде, даже на дорогах, предназначенных для всех. Напомним, весной этого года правила «хорошего тона» продемонстрировал российский певец Витас. В Москве музыкант сбил велосипедистку. Совершив наезд, певец, судя по всему, останавливаться не собирался. По словам очевидцев, Витас пытался скрыться с места ДТП, затем угрожал пострадавшей и полицейским пистолетом. Правда, известность не помогла певцу избежать наказания. На него завели два уголовных дела – за угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти. Суд лишил Витаса автомобильных прав сроком на полтора года.